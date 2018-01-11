الفيحاء يسقط النصر ويواصل هوايته باصطياد الكبار

واصل الفيحاء هوايته في الفوز على الكبار، بعدما ضم النصر إلى ضحاياه بفوزه عليه 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة في المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول، والذي كانت البداية عن طريق أصحاب الأرض، حينما تلقى مهاجمه التشيلي روني فيرنانديز تمريرة متقنة من زميله الكولومبي اسبريا ليواجه المرمى ويسدد الكرة، إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس حسين شيعان.

ورد النصر سريعاً وكان قريباً من افتتاح التسجيل، حينما تلقى لاعبه البرازيلي ليوناردو بيريرا تمريرة من زميله محمد السهلاوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس عبدالرحمن دغريري.

وعند الدقيقة 20 سنحت فرصة ثمينة للفيحاء لمهاجمه عبدالله السالم الذي استغل تمريرة زميله الحارس عبدالرحمن دغريري الطولية ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها مرت بجانب مرمى النصر.

وعند الدقيقة 23 تمكن مدافع الفيحاء عبدالله كنو بتسجيل هدف السبق لفريقه بعد متابعته لرأسية زميله الكولومبي اسبريا العائدة من الحارس حسين شيعان ليضع الكرة برأسه في شباك النصر.

وفي الشوط الثاني دفع الأرجنتيني غوستافو كونتيرس بالمهاجم الليبيري ويليام جيبور بديلاً للمصري حسام عالي.

وكاد جيبور أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة على قوس منطقة الجزاء من زميله المغربي محمد فوزير، ليسدد الكرة قوية لتجد الحارس عبدالرحمن دغريري الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة حينما أهدر لاعبه البرازيلي ليوناردو هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله أحمد الفريدي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالرحمن دغريري الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثف النصر هجومه وواصل بحثه عن هدف التعادل وكان قريباً من ذلك حينما تلقى لاعبه المغربي محمد فوزير تمريرة مميزة من زميله أحمد الفريدي، ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت عارضة الحارس عبدالرحمن دغريري.

وفي الوقت بدل الضائع كاد لاعب النصر يحيى الشهري أن يمنح فريقه نقطة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس عبدالرحمن دغريري.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء الى 22 نقطة متقدماً إلى المركز السادس مؤقتاً، وبقي النصر على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.