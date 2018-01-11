هيئة الرياضة تعتمد اللائحة الجديدة لأعضاء الشرف

اعتمد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة يوم الخميس، اللائحة التنظيمية للعضوية الشرفية في الأندية الرياضية بصيغتها الجديدة.

وجاء في بيان هيئة الرياضة على موقع "تويتر": اشترطت اللائحة الجديدة للحصول على العضوية الشرفية موافقة مجلس إدارة النادي، وسداد الرسوم المستحقة حسب الفئة المقررة عن طريق الحساب البنكي العام للنادي، وأن لا يكون قد سبق لصاحب العضوية أن تعرض للشطب أو لإسقاط عضويته من أحد الأندية أو الاتحادات الرياضية ما لم يكن قد زال عنه سبب الإسقاط.

وأكمل البيان: ومنح التنظيم الجديد عضو الشرف حق الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة وحضور الجمعية العمومية للنادي إضافة لحصوله على حق التصويت والمشاركة في القرارات والانتخابات، إلى جانب دخول النادي في المواعيد المقررة، واستخدام مرافقه وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقا للتعليمات المعمول به في النادي.

وأضاف بيان هيئة الرياضة: حددت المادة الخامسة من اللائحة واجبات أعضاء الشرف والمتمثلة في مساعدة النادي على تحقيق أهدافه وتجنب كل ما يضر بكيانه، والالتزام بأنظمة النادي ولوائحه الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس إدارة النادي، وما أصدرته وتصدره الهيئة العامة للرياضة من لوائح وقرارات وتعليمات، وعدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة وتجنب إثارة التعصب الرياضي.

وتابع: وحدد التظيم الجديد انتهاء العضوية الشرفية في الحالات التالية، عدم سداد رسم الاشتراك خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء العضوية المحددة بمدة عام أو الاستقالة أوالوفاة، لا يجوز لعضو الشرف المستقبل أ, للورثة في حالة الوفاة، المطالبة باسترداد أي مبالغ يكون اللعضو قد سددها للنادي مقابل حصوله على العضوية الشرفية، فيما يحق لعضو الشرف الذي انتهت عضويته لاستقالته أن يتقدم بطلب عضوية جديدة بالنادي، وصنف التنظيم الجديد العضوية الشرفية لأندية دوري المحترفين إلى 3 فئات، الماسية ورسوم اشتراكها 500 ألف ريال، الذهبية 300 ألف ريال، الفضية 100 ألف ريال. فيما تم تصنيف العضوية الشرفية لبقية الأندية الرياضية على النحو التالي، المساية 300 ألف ريال، الذهبية 100 ألف ريال، الفضية 50 ألف ريال.

واختتم البيان: لا يحق لعضو الشرف جمع أكثر من عضوية شرفية، يحق للهيئة العامة للرياضة أو مجلس إدارة النادي إسقاط العضوية عن عضو الشرف بقرار مسبب، وتختص الهيئة بتفسير وتعديل أحكام هذا التنظيم ولها الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما يرد بشأنه نص.