رئيس أهلي جدة ينفي خبر استقالته

نفى الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، رئيس أهلي جدة، أخبار تقديمه استقالته من منصبه الرئاسي، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الجداوي عبر بيان رسمي الخميس.

وبحسب بيان النادي الغربي: "نفى رئيس النادي الأهلي الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، ماتردد حول تقديمه استقالته من منصبه الحالي رئيسا للنادي".

وتابع البيان الأهلاوي: "وأكد في تصريح خاص صادر عن المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو أمر عار عن الصحة، داعيا جماهير النادي إلى مؤازرة الفريق في مواجهة الغد أمام الباطن، وعدم الانشغال بأي أخبار أو شائعات لا تخدم مسيرة فريق كرة القدم الأول في هذا الوقت المهم من عمر المنافسات وباقي ألعاب النادي المختلفة".

وواصل: "وأوضح أن تكليف مجلس الإدارة الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث ستتخذ كافة الخطوات والاجراءات الإدارية والقانونية في هذا الشأن بدءا بتقديم الأسماء المرشحة لتولي رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي في الدورة المقبلة ومن ثم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية".