أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس، تأجيل مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، لتتم إقامتها في شهر مارس المقبل.

وأصدر اتحاد القدم السعودي بيانا بتفاصيل المباريات المؤجلة والتي تم تقديمها: قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة 18 من الدوري السعودي، والتي ستقام أيام 18، 19، و20 يناير الجاري، لتقام أيام 5، 6، و17 مارس المقبل.

وستقام المباريات على النحو التالي: الإثنين 5 مارس الاتحاد والتعاون، الثلاثاء 6 مارس أحد والفيحاء، الاتفاق والفيصلي والفتح والباطن والنصر والشباب، السبت 17 مارس الرائد والأهلي، القادسية والهلال.

وأضاف البيان: وترتب على تأجيل الجولة تعديل المباريات التالية، تقديم مباراة الشباب والاتحاد ضمن الجولة 23 لتقام يوم الخميس 1 مارس، وتأجيل مباراتي التعاون والباطن، والاتحاد والنصر ضمن الجولة 24 لتقام يوم السبت 10 مارس.

واختتم: يأتي قرار الاتحاد السعودي بتأجيل الجولة 18 لإفساح المجال أمام الأندية لتسجيل اللاعبين المحترفين، وحرصا من الاتحاد على استفادة الأندية من مشاركتهم.