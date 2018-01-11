زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 في الدوري السعودي

قرر اتحاد القدم السعودي، برئاسة عادل عزت، زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 لاعبين، على أن يكون أحدهم في قائمة البدلاء، وذلك بحسب بيان اتحاد اللعبة الذي أصدره يوم الخميس.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً بتفاصيل القرار الجديد: يحق لكل نادٍ من أندية الدوري السعودي للمحترفين إشراك ستة لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للمباراة، ولاعب واحد أجنبي يكون ضمن قائمة البدلاء، وزيادة عدد اللاعبين البدلاء إلى 9 كحد أقصى، أسوة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولا يشمل هذا القرار اللاعبين المواليد، ويتم العمل بذلك اعتبارا من تاريخه.