عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 في الدوري السعودي

المصدر: العربية.نت
عزت إلى جانب التمياط خلال اجتماع سابق
رابط مختصر

قرر اتحاد القدم السعودي، برئاسة عادل عزت، زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى 7 لاعبين، على أن يكون أحدهم في قائمة البدلاء، وذلك بحسب بيان اتحاد اللعبة الذي أصدره يوم الخميس.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً بتفاصيل القرار الجديد: يحق لكل نادٍ من أندية الدوري السعودي للمحترفين إشراك ستة لاعبين أجانب في القائمة الأساسية للمباراة، ولاعب واحد أجنبي يكون ضمن قائمة البدلاء، وزيادة عدد اللاعبين البدلاء إلى 9 كحد أقصى، أسوة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولا يشمل هذا القرار اللاعبين المواليد، ويتم العمل بذلك اعتبارا من تاريخه.

كلمات دالّة

#الدوري السعودي للمحترفين, #الاتحاد السعودي لكرة القدم, #الهلال, #الاتحاد, #الأهلي, #الشباب, #النصر

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر