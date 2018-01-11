للمرة الأولى.. صافرة أميركية تضبط "الكلاسيكو"

كلفت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي الحكم الأميركي إسماعيل الفاتح، ليضبط كلاسيكو الهلال وضيفه اتحاد جدة والذي سيحتضنه استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، السبت، في قمة مواجهات المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسيكون الحكم إسماعيل الفاتح هو أول أميركي يقود كلاسيكو الهلال واتحاد جدة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 والحكم الاجنبي رقم 14.

وقاد 13 حكماً أجنبياً كلاسيكو الهلال واتحاد جدة منذ انطلاق دوري المحترفين حيث كان السويسري كارلو بيرتوليني هو أول حكم أجنبي يدير لقاءاتهما 18 في دوري المحترفين حينما اختاره اتحاد القدم لقيادة أول لقاء بينهما موسم 2008-2009 والذي انتهى بالتعادل السلبي على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفي مواجهة الإياب من ذات الموسم الذي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالرياض أسندت المهمة للحكم اليوناني مايكل كوكولاكيس والتي انتهت اتحادية بنتيجة 2-1.

وفي موسم 2009-2010 أدار لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض الحكم البلجيكي لوك ولترز وانتهت هلالية بخماسية نظيفة، في حين أدار لقاء الإياب الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة الحكم البرتغالي جواو فرانسيسكو فيريرا والذي انتهى بفوز الاتحاد 2-1.

وفي موسم 2010-2011 قاد الحكم البلجيكي جيروم ايفونق نزولو لقاء الذهاب الذي احتضنه استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وانتهى بالتعادل السلبي، في حين أدار لقاء الإياب الذي احتضنه استاد الملك فهد الدولي بالرياض الحكم السويسري نيكولاي الكسندر هاني، والذي انتهى أيضاً بالتعادل السلبي.

وفي موسم 2011-2012 قاد لقاء الذهاب الحكم المجري فيكتور كاساي الذي أقيم على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقرر اتحاد القدم بعد ذلك إسناد مهمة إدارة لقاء الكلاسيكو للحكام السعوديين الذين قادوا المواجهة في خمس مباريات متتالية، لتعود في موسم 2014-2015 حينما قاد لقاء الذهاب الذي اقيم على مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، الحكم الفرنسي لانوي ستيفان والذي انتهى بالتعادل السلبي، في حين قاد لقاء الذهاب الذي احتضنه استاد الملك فهد الدولي الحكم الإيطالي ماركو قيدا، والذي انتهى بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.

وفي موسم 2015-2016 أسندت مهمة قيادة لقاء الذهاب الذي احتضنه استاد "الجوهرة المشعة" للحكم التشيكي بافل كرالوفيتش والذي انتهى بفوز الاتحاد 4-3، في حين قاد لقاء الإياب الحكم المجري فيكتور كاساي والذي انتهى بفوز الاتحاد بهدف نظيف.

وفي الموسم الماضي قاد الحكم التركي جونيت شاكير لقاء الذهاب الذي احتضنه استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وانتهى بفوز الاتحاد 2-صفر، في حين قاد لقاء الإياب على استاد "الجوهرة المشعة" الحكم السويدي جوناس اريكسون والذي انتهى بفوز الهلال 3-1.

وفي مواجهة الذهاب هذا الموسم والتي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة قاد الحكم الإنجليزي مارتن كلاتنبيرغ لقاءهما الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.