هزازي: طموحي تمثيل الأخضر في مونديال روسيا

أكد نايف هزازي، لاعب التعاون السابق، أن هدفه وطموحه هو تمثيل المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم المقبلة في روسيا، مرجعا في الوقت ذاته سبب مغادرته أسوار نادي التعاون بسبب رغبته اللعب أساسيا.

وقال هزازي ضيف "في المرمى": "غادرت التعاون بسبب رغبتي اللعب أساسيا، رحلت إلى القصيم بهدف اللعب، لكنني لم أحظَ بفرصة كاملة".

وتابع: "رحيلي كان مجازفة، لكنني لاعب طموح وأرغب بالتواجد وتمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم".

وحول تجربته السابقة، واصل بقوله: "لازمني النحس في النصر، وهي مرحلة وانتهت، وتعتبر الأسوأ في مسيرتي، لكن أجمل أيامي كانت بقميص الاتحاد".

وعن وجهته المقبلة، زاد هزازي في حديثه: "تلقيت عروضا من أندية عدة، وسأقرر خلال أسبوع من أجل الانضمام والمشاركة سريعا".