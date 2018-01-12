أهلي جدة يسحق الباطن بخماسية

استعاد أهلي جدة توازنه بعدما اكتسح ضيفه الباطن 5-صفر على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى نقطة مؤقتاً.

ولم يجد الأهلي صعوبةً في تجاوز ضيفه حيث احتاج دقيقة واحدة فقط حتى تمكن مهاجمه مهند عسيري بافتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله منصور الحربي برأسه في شباك الحارس مزيد آل فريح.

وعند الدقيقة 22 نجح مهاجم الأهلي سلمان مؤشر بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله مهند عسيري بقدمه في شباك الباطن.

وواصل الأهلي هجومه وعند الدقيقة 26 نجح المهاجم مهند عسيري بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب نفسه.

وحاول الباطن العودة وسنحت له فرصة خطيرة حينما تلقى مهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتيز تمريرة من زميله مهنا العنزي ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها لتعود للبرازيلي الآخر جولهيرام شيتين الذي سددها لتصيب القائم.

ورد الأهلي سريعاً وتمكن مهاجمه سلمان مؤشر من تسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله عبدالفتاح عسيري برأسه في شباك الحارس مزيد آل فريح.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم الأهلي مهند عسيري أن يسجل الهدف الشخصي الثالث والخامس لفريقه بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله حسين المقهوي ليراوغ الحارس مزيد آل فريح ويسدد الكرة إلا أنها وجدت لاعب الباطن عبدالملك الشمري الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وفي الشوط الثاني هدأت المباراة كثيراً لاسيما من قبل الاهلي الذي اكتفى بهدف وحيد في هذا الشوط سجل في الدقيقة 81 عن طريق لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس مزيد آل فريح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق نقطة والذي تنتظرة مواجهة صعبة أمام اتحاد جدة غداً السبت، وبقي الباطن على رصيده السابق 20 نقطة في المركز التاسع.