المسلّم يهز شباك التعاون ويسجل في مرماه.. الديربي تعادل

أهدر الرائد نقطتين ثمينتين عقب تعادله أمام غريمه التقليدي التعاون 2-2 في ديربي القصيم، الذي احتضنه استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارةً كبيرة من قبل الفريقين، حيث بدأ التعاون التسجيل بعد مرور خمس دقائق عن طريق ركلة جزاء نفذها مدافعه جفين البيشي، وتسبب بها اللاعب عبدالمجيد السواط.

ورد الرائد سريعاً وتحديداً بعد مرور دقيقة، حينما تمكن مدافعه يحيى المسلم من تسجيل هدف التعادل، بعدما ارتقى لعرضية زميله سلطان السوادي وحول الكرة برأسه في شباك الحارس المصري عصام الحضري.

وعند الدقيقة 34 نجح المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا" بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي دانييل أمورا، ليواجه المرمى ويراوغ مواطنه عصام الحضري ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني فرض التعاون سيطرته بحثاً عن هدف التعادل إلا أنه واجه صعوبات كبيرة، نظراً لدفاع الرائد القوي والذي منع وصول الكرة لمناطق الخطر.

ووضح اعتماد الرائد على الهجمات المرتدة وكاد لاعبه المصري شيكابالا أن يسجل الهدف الثالث حينما تلقى تمريرة مميزة من زميله البرازيلي أمورا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس المصري عصام الحضري.

وحاول التعاون الرد على هجمة الرائد وكان قريباً من التسجيل حينما حول صانع ألعابه السوري جهاد الحسين كرة متقنة لزميله نايف موسى الذي فشل في تحويلها للشباك.

وكثف التعاون محاولاته في الدقائق الأخيرة لاستغلال نقص لاعبي الرائد بعد طرد الغيني إسماعيل بانغورا مهاجم الرائد عند الدقيقة 87 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وعند الدقيقة 88 نجح التعاون بتسجيل هدف التعادل بعدما حول مدافع الرائد يحيى المسلم عرضية السوري جهاد الحسين برأسه بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر مهاجم الرائد البديل صقر عطيف هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله صالح الشهري، ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع إبراهيم الزبيدي، الذي أبعدها من على خط المرمى.

ورد التعاون سريعاً وكاد مهاجمه المصري عماد متعب أن يخطف هدف الفوز بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس متعب شراحيلي الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 21 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً، وارتفع رصيد الرائد إلى 13 نقطة في المركز الأخير.