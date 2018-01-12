المطلق يعتذر.. والحمالي مديرا تنفيذيا في النصر

قدم صالح المطلق، رئيس اللجنة الفنية بنادي النصر، اعتذاره عن استمراره مع الفريق نظرا لظروفه الخاصة، فيما عينت إدارة النصر سعود الحمالي في منصب المدير الرياضي التنفيذي في النادي.

وجاء في بيان النادي العاصمي الجمعة: "قدم صالح المطلق اعتذاره عن الاستمرار مع النادي وذلك بسبب ظروفه الخاصة التي تحول دون إكمال عمله في الموسم الحالي".

وفي بيان منفصل: "أصدر سلمان المالك رئيس النصر قرارا بتعيين سعود الحمالي في منصب المدير الرياضي التنفيذي لكرة القدم، وسوف يتم خلال اليومين المقبلين إعادة تشكيل الأجهزة الإدارية لجميع فرق كرة القدم بالنادي".