الهلال واتحاد جدة.. "كلاسيكو" مرتقب في الرياض

تتجه الأنظار يوم السبت صوب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، والذي سيحتضن كلاسيكو ناريا سيجمع الهلال أمام ضيفه اتحاد جدة في قمة مواجهات المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين، في حين يستضيف الفيصلي نظيره القادسية.

وعلى استاد الملك فهد الدولي سيكون الهلال، مطالباً بتحقيق ثلاث نقاط لتأمين صدارته حينما يستضيف اتحاد جدة.

وفرط الهلال في فرصة ذهبية للابتعاد بالصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه أهلي جدة بعد اكتفائه بالتعادل في مباراتيه المؤجلتين أمام الفيصلي والاتفاق بذات النتيجة 1-1 ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الأول، وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويعيش الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق ضغوطاً كبيره عقب الانتقادات الجماهيرية التي لاحقته عقب تراجع أداء الفريق، لاسيما في آخر 6 مواجهات خاضها الفريق، والتي لم يعرف طعم الفوز فيها سوى في مباراتين أمام التعاون وأحد في حين تعادل في ثلاث مواجهات أمام الفتح والفيصلي والاتفاق وخسر مواجهة أمام الفيحاء.

وتعرض دياز لضربتين موجعتين بعد تأكد غياب الثنائي سلمان الفرج الموقوف لتراكم البطاقات ونواف العابد، الذي انضم لقائمة المصابين والذي لعب 14 دقيقة في مواجهة الاتفاق الماضية وخرج مصاباً.

وفي المقابل يبحث اتحاد جدة عن إيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة مجدداً لسكة الانتصارات، التي غابت عن الفريق في المرحلتين السابقتين بخسارته أمام الفيحاء وتعادله أمام الفيصلي.

وكان الاتحاد قريباً من التقدم إلى المركز الثالث قبل مرحلتين، بعدما قلص الفارق بينه وبين النصر إلى نقطتين فقط إلا أن خسارته أمام الفيحاء وتعادله أمام الفيصلي أبقاه في المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

ونجح الاتحاد في إحباط مفاجأة خروجه مبكراً من كأس الملك بعد فوزه الصعب على مضيفه الكوكب "درجة أولى" 3-1 الاسبوع الماضي في الدور 32.

ويدخل الاتحاد اللقاء بصفوف مكتملة عقب جاهزية جميع اللاعبين باستثناء الثنائي الحارس عساف القرني، الذي يتواجد في ألمانيا في معسكر إعدادي لحراس الأخضر برفقة حارس الهلال عبدالله المعيوف، وسيغيب عوض خريص المصاب.

وعلى استاد الملك سلمان بالمجمعة يسعى الفيصلي لاستعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف القادسية.

ولم يعرف الفيصلي طعم الانتصارات في المراحل الأربع الماضية والتي حقق فيها أربعة تعادلات أمام النصر والرائد واتحاد جدة والهلال ليبقى في المركز الرابع برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة عن النصر الثالث.

وفي المقابل يبحث القادسية عن الابتعاد عن مناطق الخطر التي اقترب منها كثيراً عقب تذبذب نتائجه في المراحل الماضية.

ويدخل القادسية اللقاء وهو في المركز 11 برصيد 17 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الرائد متذيل الترتيب.