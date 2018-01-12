الهلال يخوض "الكلاسيكو" الأول بغياب إدواردو

منذ قدومه إلى صفوف الهلال، قدم البرازيلي إدواردو خدمات عديدة للنادي العاصمي، بإحرازه أهدافا حاسمة ومؤثرة في مباريات عديدة، وأمام الفرق القوية.

وعلى خلفية غيابه يوم السبت بين الهلال واتحاد جدة، بداعي الإصابة، سيكون هذا اللقاء، هو "الكلاسيكو" الأول الذي يغيب عنه اللاعب البرازيلي منذ انتقاله إلى الهلال في موسم 2015 – 2016.

وشارك كارلوس إدواردو في 5 لقاءات أمام اتحاد جدة منذ قدومه إلى النادي العاصمي ولم يحرز سوى 3 أهداف من أصل 7 سجلها الهلال في شباك الاتحاد في اللقاءات الخمس، كما لم يحقق الهلال الفوز إلا في لقاء واحد أثناء وجود إدواردو على المستطيل الأخضر.

وفي لقاء الذهاب من موسم 2015 - 2016، تقدم اتحاد جدة بنتيجة 3 دون رد في أغلب أوقات اللقاء قبل أن يسجل إدورادو من ركلة حرة متقنة سكنت الشباك الصفراء وأعادت الأمل للهلاليين لينتهي اللقاء بأربعة أهداف اتحادية قابلها ثلاثة زرقاء. وفي لقاء الإياب من الموسم ذاته، شارك إدواردو إلا أن المباراة انتهت بهدف نظيف للاتحاد أحرزه زياد الصحفي بعد أن سدد كرة صاروخية لم يستطع ردها عبدالله السديري، حارس الهلال في ذلك الوقت.

وعاد إدواردو إلى الظهور في موسم 2016 – 2017 أمام اتحاد جدة، إلا أن مشاركته لم تكن بذلك التأثير بعد أن انتصر اتحاد جدة في اللقاء بهدفين دون رد. إلا أن كارلوس إداواردو دخل قلوب الهلاليين من أوسع الأبواب بعد أن تقابل الطرفين في الإياب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة"، بعد أن حافظ اتحاد جدة على تقدمه حتى الدقيقة 56 قبل أن يحرز إدواردو هدفا عادل به النتيجة قبل لينهي الهلال اللقاء بثلاثية زرقاء على أرض جدة، ساهمت بشكل كبير بحصد الهلال لقب الدوري السعودي لأول مرة منذ موسم 2010 – 2011.

وكانت آخر مشاركة للاعب البرازيلي أمام اتحاد جدة تعود للموسم الحالي، في لقاء الذهاب، بعد أن تقدم الاتحاد، كلقاءاته الأربعة الأخيرة، إلا أن إدواردو عادل النتيجة، لينتهي اللقاء بتقاسم نقاط المباراة بين طرفي الكلاسيكو.