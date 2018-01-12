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طلال آل الشيخ مستشاراً لرئيس الاتحاد العربي

المصدر: العربية.نت
طلال آل الشيخ
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أعلنت الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، أن تركي آل الشيخ، أصدر قراراً يقضي بتعيين طلال آل الشيخ مستشاراً للرئيس ومديراً لبطولة الأندية العربية، التي يجري التحضير لإعلان مواعيدها وآلية إطلاقها وعدد الأندية المشاركة فيها.

يذكر أن اجتماعات عديدة تعقد هذه الأيام بمقر الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم، وبمتابعة من معالي رئيس الاتحاد في العاصمة السعودية الرياض، تهدف لإظهار بطولة الأندية العربية بصورة متميزة وبما يكفل تثبيت جدول مواعيدها السنوية وإدراجها ضمن روزنامة المواعيد القارية والدولية.

كلمات دالّة

#الاتحاد العربي, #تركي آل الشيخ, #طلال آل الشيخ

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