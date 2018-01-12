عزت: زيادة عدد الأجانب سيخفّض رواتب اللاعبين المحليين

كشف عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن سبب رفع عدد المحترفين إلى 7 بدلا عن 6 يعود إلى تقليص أجور اللاعبين المحليين، مشيراً إلى أنه سيزيد من التنافس في الدوري.

وقال عادل عزت لبرنامج "في المرمى": "رواتب اللاعبين في الدوري السعودي يعد مرتفعا مقارنة باليابان، أو أمريكا، أو الصين، أو أستراليا، ولذلك من المستحيل احتراف اللاعب السعودي في هذه الدول.

وأردف رئيس اتحاد القدم السعودي: عدد الأجانب الكلي في الدوري السعودي، حتى عقب رفعه إلى 7، لايزال أقل من السعوديين، مقارنة بالدوريات الكبرى.

وأكد عزت على النتائج الإيجابية التي آل إليها رفع عدد الأجانب حتى الحين: "هذا الموسم وصل مبلغ أجور اللاعبين 46 مليون ريال في الشهر حتى الآن، ولكن حسب تخطيطنا فإن الرقم سيتقلص إلى 24 مليون ريال في العام القادم، ونطمح لاحتراف السعودي في الخارج ليتم استدعاؤهم إلى المنتخب وهم في أفضل شكل احترافي. سيتم تقييم التجربة نهاية الموسم، بوادر إيجابية، تقلصت أجور اللاعبين، دخل لاعبون كثر الست أشهر ولم يفاوضهم أحد.

واختتم عزت باعتباره المصري محمد صلاح أفضل مثال: "محمد صلاح أفضل مثال فقد بدأ بعقد منخفض، ولالتزامه وانضباطه، عقده بدأ بالارتفاع وها هو يلعب في ناد كبير، ويوجد لدينا لاعبون مثله".