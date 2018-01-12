المولد.. أمل الاتحاديين في هز الشباك الزرقاء

سطع نجم فهد المولد مع اتحاد جدة منذ أن كان في فئة البراعم، وشهد له جميع المتابعين بمستقبل رائع مع ناديه، قبل أن يقرر فهد دخول قلوب مشجعي الاتحاد عبر تسجيله أكبر عدد أهداف في شباك غريمه في "كلاسيكو السعودية" الهلال.

وخلال 7 مواسم قضاها مع الفريق الأول في اتحاد جدة، استطاع فهد المولد إحراز 4 أهداف في شباك الهلال من أصل 12 لقاء، حتى الآن، ما وضعه على رأس قائمة هدافي الاتحاد في المرمى الهلالي.

ووضع المولد بصمته الأولى في الشباك الزرقاء وفي قلوب الاتحاديين، في ثاني مواسمه مع الفريق الأول، إياب موسم 2012 – 2013، عندما أحرز هدف التقدم، الذي لم يشفع لفريقه، كون الهلال أنهى اللقاء برباعية في مرمى اتحاد جدة.

وفي موسم 2013 – 2014، وبشكل مشابه للموسم الذي سبقه، تقدم الاتحاد بهدفين افتتحهما فهد المولد، غير أن الهلال دك الشباك الصفراء بخماسية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وبدأت أهداف فهد المولد في الهلال بتحقيق نتائج إيجابية للفريق، بموسم 2015 – 2016، بعد أن أحرز ثالث أهداف فريقه في الشباك الزرقاء خلال اللقاء الذي انتهى برباعية صفراء قابلها 3 أهداف زرقاء.

وغاب المولد عن التهديف في موسم 2016 - 2017، قبل أن يعيد تشغيل عداد أهدافه في مرمى الهلال في الموسم الحالي، بعد أن أحرز هدف التقدم للاتحاد في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قبل أن يعادل إدواردو النتيجة وينتهي اللقاء بهدف لمثله.

وغالبا ما احتفل المولد بطريقة جنونية عقب هزه الشباك الهلالية، فبعد إحرازه الهدف الأول، قام بالركض وتقبيل شعار النادي، أما في هدفه الثاني فأشار للجماهير بحركة "الفم المتحدث" في طريقة منه بأنه أسكت الأفواه التي كانت تتحدث عنه بسوء، وعقب هدفه الثالث، انطلق راكضا نحو دكة البدلاء لاحتضان محمد نور، الذي يعد أسطورة أصفر جدة، قبل أن يقرر الطيران في الهواء، فرحا بتسجيله هدف التقدم في المرمى الهلالي خلال الموسم الحالي.