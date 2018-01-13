الحبسي سعيد بـ"الكلاسيكو".. ومختار: احترمت الاتحاديين

أبدى الحارس العماني علي الحبسي حارس مرمى الهلال سعادته بخوض أول كلاسيكو في السعودية، مؤكدا أن تألق الحارسين كان سببا في انتهاء القمة بالتعادل.



وقال الحبسي في لقاء تلفزيوني عقب اللقاء: الكلاسيكو كان رائعاً، والفرص التي ضاعت كثيرة، وكان تألق الحراس لافتا ووقف في وجه الفرص، وسعيد جدا بالمشاركة في أول كلاسيكو لي، وفي النهاية نقتسم نقطة أمام فريق كبير



وعبر مختار فلاتة عن رضاه بمركزه الجديد: أتمنى الشفاء العاجل لخربين، المدرب يراني مناسبا للجناح الأيمن ورأس الحربة، ولم احتفل بهدفي احتراما للاتحاد.



ورأى فهد الأنصاري أن الاتحاد استحق الفوز: شكرا للفريقين، خسرنا نقطتين، ولم نوفق في التسجيل، وكنا الأجدر بنقاط المباراة. كما شاركه في الرأي زميله فهد المولد: جميع الجماهير استمتعت وهذا الذي يليق بالكلاسيكو، وكنا الأقرب إلى الفوز.