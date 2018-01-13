الحبسي وفواز يتألقان وينهيان "الكلاسيكو" بالتعادل

تألق علي الحبسي حارس الهلال ونظيره فواز القرني حامي عرين اتحاد جدة في المواجهة التي جمعت فريقيهما وانتهت بالتعادل 1-1 كلاسيكو مثير احتضنه ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في قمة مباريات المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة من قبل الفريقين مع أفضلية هلالية في السيطرة وخطورة كبيرة من الاتحاد في الهجمات المرتدة.

وسنحت أولى الفرص الاتحادية بعد مرور 8 دقائق بعدما تلقى مهاجمه التونسي أحمد العكايشي تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن الغامدي ليواجه المرمى إلا أنه تأخر في تسديدها الأمر الذي جعل المدافع محمد جحفلي يبعدها في اللحظات الأخيرة.

وسنحت فرصة أخرى للاتحاد بعد مرور دقيقة واحدة للمهاجم التونسي العكايشي الذي وصلت اليه عرضية أمام المرمى الخالي إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وواصل العكايشي مسلسل إهداره للفرص المحققة بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا ليواجه المرمى ويسددها لتجد الحارس العماني علي الحبسي الذي تصدى لها بصعوبة.

وعمد الدقيقة 11 اضطر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال لإجراء أول تغييراته حينما دفع بالمهاجم مختار فلاتة بديلاً للسوري عمر خربين المصاب.

وتحسن أداء الهلال وكاد لاعبه سالم الدوسري أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس فواز القرني الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الهلال خطورته وكاد مهاجمه الفنزويلي جيلمين ريفاس أن يسجل الهدف الأول بعدما ارتقى لعرضية زميله مختار فلاتةً ليحول الكرة برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس فواز القرني.

وعادت خطورة الاتحاد وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه زياد المولد لتسجيل هدف السبق حينما ارتقى لعرضية زميله التشيلي فيلانويفا وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس علي الحبسي الذي أبعدها في اللحظات الأخيرة.

ورد الهلال سريعاً وكاد مهاجمه الفنزويلي ريفاس أن يهز شباك الحارس فواز القرني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الأخير أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول واصل مدافع الاتحاد زياد المولد خطورته حينما اعتلى مدافعي الهلال وحول عرضية زميله التونسي العكايشي برأسه إلا أنها مرت بجانب القائم الأيمن للحارس علي الحبسي.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد خطورته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه أحمد العكايشي الذي أهدر فرصة محققة بعدما تلقى تمريرة من زميله فهد المولد أمام المرمى الخالي إلا إنه سددها بطريقة غريبة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 57 نجح الهلال بافتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه مختار فلاتة الذي حول عرضية زميله عبدالله عطيف برأسه في شباك الحارس فواز القرني.

وواصل الاتحاد محاولاته وتمكن لاعبه الكويتي فهد الأنصاري بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 63 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم في المدافع محمد جحفلي ويتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وكاد الهلال أن يرد سريعاً على هدف الاتحاد حينما اخترق لاعبه سالم الدوسري دفاع الاتحاد وسدد كرةً قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وواصل الهلال خطورته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه محمد كنو الذي ارتقى لعرضية زميله الاوروغوياني نيكولاس ميليسي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها.

ولم يتوقف هجوم الهلال وكاد لاعبه محمد كنو أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت عارضة الحارس فواز القرني.

وتواصل مسلسل إهدار الفرص المحققة وهذه المرة كانت من نصيب الفنزويلي ريفاس الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سالم الدوسري وسدد الكرة قوية إلا أن الحارس فواز القرني أبعدها في اللحظات الأخيرة.

واستعاد الاتحاد حيويته وبدأ بالهجوم على مرمى الحارس علي الحبسي وكاد مهاجمه المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة الهلالية.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة أنقذ حارس الاتحاد فواز القرني فريقه من هدفٍ محقق بعد تصديه لرأسية لاعب الهلال محمد كنو لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 36 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن أهلي جدة الوصيف، وارتفع رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً.