الفيصلي يتغلب على القادسية وينفرد بالمركز الثالث

استعاد الفيصلي نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه القادسية 2 - صفر، على ستاد الملك سلمان بالمجمعة ليخطف المركز الثالث من النصر في المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين حيث لم يشهد الشوط الأول هجمات خطيرة عدا محاولة وحيدة للقادسية حينما تصدى لاعبه البرازيلي إلتون جوزيه لخطا خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الفيصلي الذي فرض سيطرته المطلقة على اللقاء وانتظر حتى الدقيقة 70 حينما تمكن من تسجيل هدفه الاول عن طريق الإيفواري هيرفي الذي حول عرضية البرازيلي لويس غوستافو برأسه بالخطأ في مرمى فريقه.

وواصل الفيصلي هجومه ونجح لاعبه محمد أبوسبعان بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 82 حينما حول تمريرة زميله سلطان الغنام بقدمه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وكثف القادسية محاولاته في الدقائق الخمس الأخيرة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه فهد الجهني الذي سدد كرةً قوية خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 29 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث، وبقي القادسية على رصيده السابق 17 نقطة في المركز 11 مؤقتاً.