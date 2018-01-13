رازوفيتش: توقيت مباراة القادسية سبب صعوبتها

أكد فوك رازوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إن مباراة فريقه أمام القادسية كانت صعبة للغاية بسبب توقيت إقامة المباراة ولكن فريقه تمكن من تحقيق الفوز.



وفاز الفيصلي على القادسية 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما عصر يوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.



وقال رازوفيتش : توقيت المباراة كان صعبا للغاية خاصة وأنها أقيمت في أجواء حارة بالإضافة إلى الضغط النفسي على اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط ولكن اللاعبين كانوا عند حسن الظن وتمكنوا من تحقيق الفوز.



وأضاف : لم نقدم الأداء المنتظر في الشوط الأول، كانت لدينا أخطاء كثيرة في تمرير الكرة والنقطة الإيجابية الوحيدة في هذا الشوط الأول هي الدفاع القوي للفريق.

وتابع : مع بداية الشوط الثاني كل شيء تغير تماما وبدأنا نجازف ونهجم ونخترق دفاعات القادسية، وحصدنا الثلاث نقاط، فوز مهم للغاية وأهنئ اللاعبين على أدائهم.

