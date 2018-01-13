ريما: يوم تاريخي للمرأة السعودية.. شكراً آل الشيخ

قدمت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وافر شكرها وتقديرها إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على كافة الجهود المبذولة والدعم الدائم لحضور العائلات السعودية للملاعب.

وقالت الأميرة ريما في "تغريدة" عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "معالي تركي آل الشيخ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة أشكركم جميعاً على جهودكم ودعمكم الدائم. اليوم أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الأولى.. تعتبر لحظة تاريخية في المملكة حفظكم الله ووفقنا جميعا لخدمة وطننا وأفراده".