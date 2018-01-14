آل الشيخ يدعم الاتحاد.. وتجديد عقد فيلانويفا

وجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بتقديم دعم مالي لاتحاد جدة لتجديد عقود لاعبي الفريق المحترفين ولتسوية مبالغ بعض من القضايا العاجلة في النادي، كما أعلن النادي تجديد عقد التشيلي فيلانويفا يوم الاثنين.

وكتب اتحاد جدة في بيان رسمي له: أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في اتصال هاتفي برئيس النادي حمد الصنيع، توجيهه بتقديم دعم مالي عاجل لنادي الاتحاد لتجديد عقود اللاعبين المحترفين المراد استمرارهم مع الفريق وتسوية مبالغ عدد من القضايا المترتبة على النادي.

وأضاف الاتحاديون: تحتضن قاعة الأمير طلال بن منصور عند الساعة 5:15 من مساء يوم الاثنين مراسم تجديد عقد كارلوس فيلانويفا والمؤتمر الصحافي المصاحب.