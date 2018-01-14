العبيد..عاشر ظهير أيسر يرتدي قميص النصر في العقد الأخير

أصبح عبدالرحمن العبيد المنتقل للنصر من القادسية يوم السبت الظهير الأيسر العاشر الذي ينتقل إلى النصر للدفاع عن مرماه خلال العقد الأخير.

وابتداء من موسم 2007-2008 انضم كل من عبده برناوي، إبراهيم مدخلي، حسين عبدالغني، عبدالكريم الخيبري، عدنان فلاتة، إبراهيم الزبيدي، أحمد عكاش، سعد لكرو وعبدالله الأسطا قبل وصول ظهير القادسية الدولي (24 عاماً) في أولى صفقات إدارة سلمان المالك المكلفة.

وضم النصراويون عبده برناوي لاعب الفيصلي في صيف 2007 ضمن محاولاتهم لإعادة وهج الفريق الذي نجا من الهبوط قبلها بموسم، ولعب برناوي بقميص النصر حتى 2012 قبل أن تتم إعارته إلى الفتح، وانتهت علاقته بالفريق منذ ذلك الحين.

وفي ذات الموسم، تعاقدت إدارة النصر مع إبراهيم مدخلي لاعب نادي الرياض في فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز خانة الظهير الأيسر، لكنه بقي أقل من موسم قبل أن يتم الاستغناء عنه.

وفي مطلع موسم 2009-2010 حضر حسين عبدالغني قائد المنتخب السعودي آنذاك من نيوشاتل السويسري، وبقي محافظاً على الخانة حتى نهاية الموسم الماضي عندما وقع مخالصة مالية مع الأصفر ليرحل إلى بلغاريا في تجربة أوروبية جديدة.

وخلال فترة بقاء عبدالغني مع النصر استطاع الأخير الوصول إلى منصات التتويج لأول مرة منذ نهاية التسعينات الميلادية عندما حقق بطولتي الدوري 2014 و2015 وكأس ولي العهد.

وفي عام 2010 تعرض عبدالغني إلى قطع في الرباط الصليبي، ليتعاقد النصر مع لاعب قدساوي وهو عبدالكريم الخيبري لتعويض اللاعب المخضرم، لكنه لم يلق الكثير من القبول ورحل بعد موسم واحد، وحضر بعده عدنان فلاتة من اتحاد جدة وبقي لمدة موسم ورحل مباشرة.

وتوجهت أنظار إدارة النصر إلى إبراهيم الزبيدي لاعب الوحدة ليكون معوضاً لعبدالغني في عام 2013، وبقي الأخير 3 مواسم في صفوف النصر وشارك في 4 مباريات فقط، قبل أن يرحل إلى صفوف نجران.

وفي عام 2015 جلب النصراويون قائد الاتفاق أحمد عكاش، لكنه لم يستطع تحقيق النجاحات المتوقعة ولم يشارك في الموسم الحالي عدا مرتين.

وتعاقدت إدارة النصر مع المغربي سعد لكرو مطلع الموسم الحالي، ويبدو مرشحاً للرحيل بعد وصول عبدالرحمن العبيد، كما وقعت عقداً مع عبدالله الأسطا لكنه لعب مباراة واحدة فقط وبقي أغلب المباريات احتياطياً عقب تعرضه إلى إصابة خطيرة في مباراته الأولى مع النصر.