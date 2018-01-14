رسمياً.. النصر يضم عبدالرحمن العبيد لمدة 4 أعوام

أبرمت إدارة النصر المكلفة برئاسة سلمان المالك أولى صفقاتها الشتوية وضمت عبدالرحمن العبيد، لـ4 أعوام مدافع القادسية في فترة الانتقالات الحالية بعدما وافقت إدارة القادسية على بيع ما تبقى من عقد اللاعب مع ناديه، وشكر المالك، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة لتسهيله عملية الانتقال.

وكتب المالك في صفحته على "تويتر": تم بحمد الله توقيع عقد انتقال اللاعب عبدالرحمن العبيد لـ 4 سنوات.. نشكر إدارة القادسية على تعاونهم .. والشكر الكبير لتركي آل الشيخ لتذليل كل العقبات لإتمام هذي الصفقة.

وجدد العبيد عقده مع القادسية صيف 2016 لمدة 4 أعوام، ولعب بقميصه 84 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 11 هدفا في كافة مبارياته مع ناديه الأم.