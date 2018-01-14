كارينيو: كنا الأجدر بالفوز..وننتظر نتيجة إصابة الشمراني

أكد دانيال كارينيو أن الشباب دخل اللقاء بهدف الفوز بالنقاط الثلاث، مشيرا إلى أن المباراة ذهبت للفريق الذي عمل بجد أكبر.

وقال كارينيو في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: دخلنا المواجهة بحثاً عن النقاط الثلاث مثلما نفعل في أي مباراة، وباعتقادي أن الشوط الأول كان متكافئا بين الفريقين، وأعتقد أننا فزنا في المواجهة عن جدارة واستحقاق.

ويرى كارينيو أن الاتفاق استحق نتيجة أفضل نظير مستواهم: وأرى أن الاتفاق يستحق نتيجة أفضل نظير ما قدمه، تحدثت مع اللاعببن بين شوطي المباراة وطالبتهم بإبداء رغبة أكبر للانتصار، وربما تأخرت في بعض التغييرات ولكن أعطيت بعض اللاعبين فرصة أكبر، مازال أمامنا عمل كبير، وأنا سعيد بهذا الانتصار، حتى ولو لم أظهر الابتسامة.

وأبدى المدرب الأوروغوياني قلقه حول إصابة لاعبيه: ننتظر التشخيص الأولي لإصابة ناصر الشمراني، وصالح القميزي تعرض لإصابة في الكتف وننتظر نتائج الفحوصات الطبية.