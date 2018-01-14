مختار ينضم إلى بهجا وسيرجيو في تاريخ الكلاسيكو

دخل مختار فلاتة قائمة اللاعبين الذين مثلوا طرفي "الكلاسيكو" في السعودية الاتحاد والهلال، وهو اللاعب السعودي الأول الذي سجل في المرميين.

وأحرز مختار فلاتة هدف التقدم لمصلحة الهلال يوم السبت في كلاسيكو السعودية برأسية متقنة سكنت شباك فريقه السابق، ليتشارك بهذا الهدف مع أحمد بهجا وسيرجيو ريكاردو، كونهما لعبا لكلا الفريقين وسجلا في الشباك الزرقاء والصفراء .

وأحرز المغربي أحمد بهجا هدفين في شباك الاتحاد، خلال فترته كلاعب في الهلال، بعد أن سدد ركلة حرة احتضنت الشباك الاتحادية، قبل أن يعاود الكرة مرة أخرى في اللقاء نفسه من ركلة أخرى ثانية، فيما أحرز هدفاً ثالثاً في مرمى الاتحاد على أرض الأخير بلقاء انتهى بهدف اللاعب المغربي الماهر.

ولعب البرازيلي سيرجيو في فريقي الهلال والاتحاد بين عامي 2000 و2004، وحقق معهما العديد من الإنجازات، وهو أحد اللاعبين الذين هزوا شباك الفريقين في مباريات الكلاسيكو.

وسجل البرازيلي الملقب بـ"المجنون" هاتريك في مرمى اتحاد جدة عندما كان لاعباً هلالياً في مباراة دورية انتهت للأزرق بنتيجة 4-2.

وعاد سيرجيو إلى تسجيل الأهداف، لكن هذه المرة بقميص الاتحاد عندما أحرز هدفاً في مرمى الهلال خلال مشاركة الفريقين ببطولة آسيا 2001 في مباراة انتهت بهدفين دون مقابل، وفي ذات الموسم سجل هدف التعادل في مباراة نصف نهائي كأس ولي العهد.

وكان مختار فلاتة لاعباً اتحادياً بين عامي 2013-2016، وحينها سجل 3 أهداف في مرمى الهلال، كلها في العام الأول، عندما أحرز هدفين في نصف نهائي كأس الملك، وفي مباراة الدور الثاني من موسم 2013-2014.

وانضم مختار إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا في مرمى الفريقين عندما هز مرمى فريقه السابق في مباراة يوم السبت ضمن مباريات الجولة 17 من دوري المحترفين.