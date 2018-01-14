بن يطو يقود الشباب لتحقيق الفوز الرابع على التوالي

قاد الجزائري محمد بن يطو، مهاجم الشباب، فريقه إلى تحقيق فوزٍ ثمين على ضيفه الاتفاق 3-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل الشباب مستواه المميز الذي يقدمه مع مدربه الأوروغوياني دانييل كارينيو بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، بانتصاره على فرق أحد والقادسية والباطن والاتفاق.

وبدأ الاتفاق المباراة بهجوم مكثف على مرمى الشباب ونجح مهاجمه عبدالرحمن العبود بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 27 بعد متابعته لتسديدة زميله حامد الغامدي العائدة من مدافع الشباب الجزائري جمال بلعمري ليسدد الكرة في الشباك.

وانتظر الشباب حتى الدقيقة 55 حينما نجح مهاجمه الجزائري محمد بن يطو بتسجيل هدف التعادل بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس أحمد الكسار.

وعند الدقيقة 84 نجح بن يطو بتسجيل الهدف الثاني للشباب بعدما حول عرضية زميله فهد غازي برأسه في شباك الاتفاق.

وعند الدقيقة 90 أهدر المصري محمد الشيخ لاعب الاتفاق هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد الكويكبي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس التونسي فاروق بن مصطفى الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع نجح الأرميني ماركوس بيتزيلي بتسجيل الهدف الثالث بعد متابعته لتسديدة زميله عبدالوهاب جعفر العائدة من الحارس أحمد الكسار ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الشباب إلى 25 نقطة متقدماً الى المركز الخامس، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 15 نقطة في المركز قبل الأخير وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.