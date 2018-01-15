أحد يتعاقد مع العماني محسن جوهر

تعاقدت إدارة أحد يوم الإثنين، مع العماني الدولي محسن جوهر، ليكون رابع صفقات المحترفين في الفترة الماضية لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر أحد عبر تغريدة له على موقع "تويتر": تم التوقيع في كشوفات النادي رسمياً مع اللاعب العماني محسن جوهر الخالدي الذي يلعب بمركز لاعب وسط مهاجم والذي يبلغ من 29 عاماً سبق أن مثل منتخب عمان في كأس الخليج الأخيرة إدارة النادي بدورها تشكر اللاعب على ثقته في إدارة النادي وعلى رغبته أن يكون أحد المشاركين في بطولة الدوري.

وتعاقد أحد خلال الفترة الماضية مع الجزائريين، نصر الدين خوالد، محمد بلعويدات، والمالي ماماتو نداي، إضافة إلى محسن جوهر.