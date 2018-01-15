الصنيع: فهد المولد سيجدد بدعم من آل الشيخ

أكد حمد الصنيع رئيس اتحاد جدة، أن نجم الفريق فهد المولد سيجدد عقده مع ناديه بدعم من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مشيراً إلى أن زميله كارلوس فيلانويفا سيوقع عقدا مدة موسمين.

وقال الصنيع في النشرة الرياضية لقناة "العربية": تم الاتفاق مع فيلانويفا ليبقى معنا موسمين، وكان الاتحاد حريص على استمراره، كما كان فيلانويفا حريصا أيضا على الاستمرار، والمفاوضات لم تكن طويلة، ودعم آل الشيخ ساعدنا أن ننهي الموضوع بسرعة، كما أن المبلغ لم يتجاوز مبلغ العقد السابق إلا بحوالي 10%.

وعند سؤاله عن القضايا المستعجلة جاوب الصنيع: قضايا ترويسي، النجم الساحلي، بيتوركا، ومونتاري جميعها تتطلب 75 مليونا، ويجب الوصول إلى اتفاق لجدولتها، كما بلغت الديون أكثر من 300 مليون ريال، وما زلت أتواصل مع هيئة الرقابة والتحقيق بشكل أسبوعي.

واختتم الصنيع باهتمامه الكبير بتجديد عقد سييرا ليتم تقييم مستوى اللاعبين: حريص على تجديد عقد المدرب في أقرب وقت. وعن الأجانب قال: لا يزال هناك سنة أخرى في عقد أحمد العكايشي، كما أن الأنصاري وكهربا معارون من أنديتهم، والكلمة الأخيرة هي للمدرب سييرا عقب تجديد عقده، ووعدنا تركي آل الشيخ بتجديد عقد فهد المولد في القريب العاجل.