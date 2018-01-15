العكايشي يعتذر لجمهور الاتحاد.. ويعد بالتعويض

وعد التونسي أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة جماهير ناديه بالتعويض في المباراة القادمة بعدما أهدر عدداً من الفرص في لقاء "الكلاسيكو" أمام الهلال يوم السبت الفائت.

وتلقى المهاجم الدولي التونسي أكثر من فرصة أمام مرمى العماني علي الحبسي حارس الهلال لكنه أهدرها في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وكتب العكايشي عبر حسابه على "تويتر": جمهور الاتحاد الحبيب لا تظنوا أني أقل حزنا و حسرة منكم على ضياع الفوز في مباراة الهلال . صحيح أن التوفيق خانني و الحظ عاندني. و لكن أعدكم بأن نتقاسم الفرحة في المباراة القادمة و أن أسعدكم بالأهداف و الفوز. قدر الله و ما شاء فعل و إن شاء الله ما نخيب ظنكم بي و هذا وعد.



ويحتل العكايشي المركز الثاني في قائمة هدافي دوري المحترفين السعودي برصيد 9 أهداف، بفارق هدف عن المتصدر عمر السومة مهاجم أهلي جدة.

