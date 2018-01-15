الهلال يتلقى ضربة موجهة بغياب خربين لمدة شهر

تلقى الهلال وجهازه الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز صدمة قوية، بعد تأكد غياب لاعب الفريق السوري عمر خربين عن المشاركة في المباريات لمدة شهر.

وكان خربين تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله،السبت الماضي.

وأجرى أفضل لاعب آسيوي لعام 2017 فحوصات طبية أثبتت تعرضه لقطع من الدرجة الأولى في أربطة كاحل القدم. وسيضطر خربين على إثر تلك الإصابة إلى وضع قدمه في الجبيرة، وبالتالي يغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وتأكد غياب اللاعب السوري عن مباريات الهلال في الدوري أمام كل من الرائد والباطن والنصر، وتحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الشباب، منتصف الشهر المقبل.