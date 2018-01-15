الصنيع: نريد الحصول على كأس الملك

أكد حمد الصنيع رئيس اتحاد جدة المكلف سعي ناديه للحصول على مركز متقدم في ترتيب فرق دوري المحترفين السعودي، وكذلك محاولة التتويج بكأس الملك.



وقال الصنيع على هامش توقيع عقد المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا لمدة عامين: حاولنا التواصل مع فيفا لرفع المنع من التسجيل الذي وقع على النادي ولكن لم يكن هناك استجابة، وسنحاول التركيز مع المجموعة الحالية التي تتواجد مع الفريق.



وأتى فيلانويفا إلى اتحاد جدة من نادي الشباب الإماراتي سابقا، شباب الأهلي دبي حاليا، مطلع موسم 2016 - 2017، حيث خاض 24 لقاء سجل خلالها 4 أهداف وصنع 11. وفي الموسم الحالي شارك فيلانويفا في 15 لقاء، استطاع تسجيل هدفين وصناعة 7 أهداف حتى الآن.