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كسر في "ترقوة" قميزي الشباب

المصدر: العربية.نت
القميزي عقب إجراء الفحوصات الطبية
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أعلن الشباب يوم الأحد، عن إصابة مدافعه صالح القميزي بكسر في عظمة الترقوة بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء في صفحة الشباب على "تويتر": أجرى اللاعب صالح القميزي الفحوصات الطبية اللازمة فور خروجه من ملعب مباراة الشباب والاتفاق وذلك بالتعاون مع الشريك الطبي "فيزيوتريو" إذ كشفت الفحوصات عن كسر في عظم الترقوة سيجري اللاعب على إثرها عملية جراحية غداً بالتعاون مع الراعي الطبي.

وخرج اللاعب مصابا في الدقيقة 87 بعد أن التحم مع مع ليبان عبدي قبل أن يقع عليه الأخير بطريق الخطأ.

كلمات دالّة

#الشباب, #صالح القميزي, #الاتفاق

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