الوداد المغربي يرفض عرض الهلال لضم بنشرقي

رفض سعيد الناصري رئيس الوداد البيضاوي المغربي عرض الهلال بشراء بطاقة اللاعب أشرف بنشرقي لقاء 3 ملايين دولار أميركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقالت إدارة الوداد في بيان رسمي نشرته عبر الموقع الرسمي للنادي: تلقى نادي الوداد عرضاً من طرف نادي الهلال السعودي لضم أشرف بن شرقي، وبعدما شكر رئيس النادي سعيد الناصري إدارة الهلال السعودي قرر الاحتفاظ باللاعب.

وواصل البيان: يأتي هذا القرار في إطار مشروع النادي الوداد للحفاظ على الفريق الأول وتنافسيته سعياً لإرضاء جماهير ومحبي النادي لما هو مقبل عليه من منافسات محلية وقارية.

وكان الهلال قد أرسل عرضه لضم بنشرقي مقابل 3 ملايين ريال، مقسمة على دفعات أولها بعد التوقيع والثانية مطلع يونيو القادم والأخيرة مطلع شهر نوفمبر 2018.