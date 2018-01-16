إلزام الشباب دفع 670 ألفاً لمصلحة وليد عبدالله

ألزمت غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي نادي الشباب دفع 670 ألف ريال لحارسه السابق وحارس النصر الحالي وليد عبدالله، وكذلك 569 ألفاً على الباطن لمصلحة مدربه السابق خالد القروني.

وقالت لجنة الانضباط في بيان رسمي: إلزام نادي الشباب بدفع 670 ألف ريال للاعب وليد عبدالله، ودفع رسوم وإجراءات التقاضي وذلك خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

وأضافت: ألزمت اللجنة نادي الباطن بدفع 569 ألف ريال للمدرب خالد القروني،ودفع رسوم وإجراءات التقاضي خلال ثلاثين يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية للاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.