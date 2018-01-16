الاتفاق ينهي عقد المهاجم الأرجنتيني ساليناس

أعلنj إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل إنهاء عقد المهاجم الأرجنتيني رودريغو ساليناس بالتراضي بين الطرفين بعد أقل من 6 أشهر على انضمامه إلى صفوف الفريق.



ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: إدارة الاتفاق تنهي عقد المهاجم الأرجنتيني رودريجو ساليناس بالتراضي بين الطرفين.

وخاض ساليناس سبع مواجهات مع الاتفاق بالدوري السعودي للمحترفين، بإجمالي (472 دقيقة)، سجل خلالها هدفين للفريق ولم يتلق أي انذارات.

وكان الاتفاق قد تعاقد مع ساليناس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.