أحمد العكايشي: "فرصة الهلال" حرمتني النوم

اعترف أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة أن إهداره الفرصة الشهيرة أمام الهلال حرمته من النوم بعد المباراة، مشيراً إلى أنه شاهد ضياع الفرصة أكثر من مرة عقب نهاية اللقاء.

وقال العكايشي لـ"في المرمى": لم يحالفني الحظ في تلك المواجهة ولم أكن موفقاً أمام المرمى، وشعرت بالحسرة بعد إضاعة الفرص ولم أستطع النوم بعدها، لكن هذا الأمر يحدث لجميع المهاجمين في العالم.

وواصل: شاهدت الفرصة أكثر من مرة، وما حدث أن الحارس الحبسي لمس الكرة ولم أكن مستعداً لاستقبالها، والحقيقة أن الأصدقاء وقفوا معي بعدها لأنهم يعرفون قيمتي الفنية، وسعيد لأنها مقابلة دورية ويمكن التعويض بعد ذلك.