الاتفاق يفك ارتباطه مع الأردني عبدالستار

فسخت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع الحارس الأردني أحمد عبدالستار بالتراضي بين الطرفين، بسبب استحالة تسجيله كلاعب مواليد، وذلك بحسب ما أعلنه النادي الشرقي عبر بيان رسمي الأربعاء.

وكتب النادي الشرقي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "إدارة الاتفاق تنهي تعاقدها مع الحارس أحمد عبدالستار بالتراضي بين الطرفين لاستحالة تسجيله كلاعب مواليد وفق الاشتراطات الجديدة للاتحاد السعودي، وتثمن التعاون الذي وجدته من اللاعب وإدارة نادي الجزيرة الأردني".

وكانت الإدارة الاتفاقية، قد أعلنت يوم الثاني من يناير تعاقدها مع الحارس عبدالستار، لاعب الجزيرة الأردني، بعقد يمتد لعام ونصف".