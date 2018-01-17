الشباب يعلن عن موعد وصول اللافي

أعلن نادي الشباب عن موعد وصول الليبي مؤيد اللافي، إلى العاصمة الرياض، تمهيدا لانضمامه إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي العاصمي أن مؤيد اللافي سيصل إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد غد الجمعة.

وكان الشباب أعلن في الثامن من الشهر الجاري، التعاقد مع اللافي لمدة 3 سنوات، لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويلعب اللافي 21 عاما، ضمن صفوف أهلي طرابلس الليبي منذ عام 2016، قبل انتقاله للشباب، وقدم مستويات متميزة مع الفريق، في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، وكان مرشحاً للانتقال إلى الزمالك المصري.