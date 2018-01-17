النصر يعلن تعاقده مع العماني سعد سهيل

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء إتمام التعاقد مع سعد سهيل لمدة موسم ونصف قادماً من فنجاء العماني.



ونشر حساب النصر على "تويتر": أنهت إدارة نادي النصر إجراءات التعاقد مع المدافع الدولي سعد سهيل لاعب نادي فنجاء والمنتخب العماني، وأحد أبرز نجوم خليجي 23 وذلك لمدة موسم ونصف، متمنين له التوفيق مع زملائه نجوم العالمي.



وكان النصر قد تعاقد مع عبدالرحمن العبيد ظهير أيسر القادسية مطلع الأسبوع الجاري في أولى صفقات إدارته المكلفة برئاسة سلمان المالك.

