تعرف على 7 لاعبين اقتربوا من اللعب في الدوري السعودي

اقترب 7 لاعبين من الوصول إلى الدوري السعودي للمحترفين بينهم عدد من اللاعبين العرب للانضمام إلى صفوف الأندية في فترة الانتقالات الشتوية الجاري حالياً.

ويستهدف الهلال البيروفي كريستيان كويفا صانع ألعاب ساو باولو البرازيلي بعدما صنع 16 هدفاً وسجل 17 في آخر موسمين، بينما يرغب الأهلي بالحصول على خدمات البرازيلي ديغاو لاعب كروزيرو الحالي والهلال السابق، والأسترالي مارك ميليغان مدافع ملبورن فيكتوري.

ويبدو أن النصر مصر على التعاقد مع صانع ألعب بالميراس كينو صاحب الثمانية والعشرين سنة رغم رغبة إدارة النادي البرازيلي في الاحتفاظ بلاعبها.

ويدخل المصري أحمد فتحي مدافع الأهلي المصري دائرة اهتمام كل من ناديي التعاون والشباب بعد أن أبدى كل طرف رغبته في الاستفادة من خدماته في الفترة الحالية، بينما يبحث الفيصلي عن الجزائري إبراهيم شنيحي لاعب الأفريقي التونسي.