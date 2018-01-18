اتحاد جدة أمام اختبار الاتفاق في كأس الملك

يخوض اتحاد جدة اختباراً صعباً حينما يستضيف الاتفاق على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في افتتاح مواجهات الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الأداء الكبير الذي قدمه لاعبوه في مواجهة الهلال الماضية في قمة مباريات المرحلة 17 من الدوري السعودي للمحترفين والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ووضعت الإدارة الاتحادية بطولة كأس الملك هدفاً للفريق بعد تقلص آمال الفريق في الحصول على لقب الدوري، حيث يبتعد عن المتصدر الهلال بفارق 12 نقطة قبل نهاية الدوري بتسع مراحل.

ويأمل التشيلي سييرا في أن يعود فريقه إلى سكة الانتصارات التي ابتعدت عن الفريق في الثلاث مراحل الماضية في الدوري السعودي للمحترفين عقب خسارته أمام الفيحاء وتعادله أمام الفيصلي والهلال.

ووصل الاتحاد إلى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه الكوكب "درجة أولى" 3-1 في دور 32.

وفي المقابل يعيش الاتفاق أوضاعاً صعبة عقب المستويات السيئة التي قدمها الفريق هذا الموسم في الدوري السعودي للمحترفين، لاسيما أنه أحد الفرق التي تصارع على الهبوط.

ويحتل الاتفاق المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد متذيل الترتيب.

ويدخل الاتفاق المباراة وهو قادم من خسارته التاسعة هذا الموسم والتي كانت أمام الشباب في المرحلة الماضية.

وتوالت أزمة الإصابات على السعودي سعد الشهري مدرب الفريق حيث انضم المهاجم عبدالرحمن العبود إلى قائمة الغيابات عقب تعرضه لإصابة في الركبة في مواجهة الشباب الماضية ستبعده عن الفريق لمدة أسبوعين.

ووصل الاتفاق إلى هذا الدور عقب فوزه الكبير على ضيفه الطائي "درجة أولى" 6-صفر في الدور 32 للمسابقة.