الشباب يوقع مخالصة مالية مع بيلوسو

أعلنت إدارة الشباب يوم الخميس، توقيع مخاصة مالية مع المحترف البرازيلي جوناتاس بيلوسو، ليصبح عدد المحترفين في الفريق 5، بالإضافة إلى السادس، مؤيد اللافي، الذي يصل إلى السعودية يوم الجمعة.

وكتبت إدارة الشباب عبر صفحة النادي على "تويتر": وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع المحترف البرازيلي جوناتاس بيلوسو، كما قدمت شكرها للاعب على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق.

وشارك المهاجم بقميص الشباب في 5 لقاءات من أصل 17، وأحرز هدفا وحيدا، فيما كان آخر لقاء خاضه البرازيلي يعود إلى الجولة الثامنة من الموسم الحالي، تحديدا في أكتوبر 2017.