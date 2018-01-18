العبيد: اخترت النصر دون تردد.. أريد تحقيق البطولات

أكد عبدالرحمن العبيد، لاعب النصر الجديد، أنه لم يتردد في قبول العرض النصراوي، كاشفا في الوقت ذاته، عن طموحه في تحقيق البطولات مع النادي العاصمي.

وقال العبيد ضيف "في المرمى": "لو لم يكن العرض مغريا لما انتقلت إلى النصر، نعيش حاليا فترة احتراف، الكرة وظيفة، والنصر ناد كبير لم أتردد في قبول عرضه".

وتابع: "أشكر جمهور النصر، الذين ساندوني منذ يومي الأول، وأنا سعيد بتواجدي بين أسوار ناد كبير كالنصر".

وحول التنافس على خانة الظهير الأيسر، زاد بقوله: "التنافس على المركز شيء إيجابي، والأجدر هو من سيمثل النصر في الخانة".

وعن طموحه مع أصفر العاصمة، واصل حديثه: "أريد تحقيق البطولات مع النصر، وأتمنى أن أمثل الأخضر في مونديال روسيا عن طريق بوابة النصر".