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العبيد: اخترت النصر دون تردد.. أريد تحقيق البطولات

المصدر: دبي - قناة العربية
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أكد عبدالرحمن العبيد، لاعب النصر الجديد، أنه لم يتردد في قبول العرض النصراوي، كاشفا في الوقت ذاته، عن طموحه في تحقيق البطولات مع النادي العاصمي.

وقال العبيد ضيف "في المرمى": "لو لم يكن العرض مغريا لما انتقلت إلى النصر، نعيش حاليا فترة احتراف، الكرة وظيفة، والنصر ناد كبير لم أتردد في قبول عرضه".

وتابع: "أشكر جمهور النصر، الذين ساندوني منذ يومي الأول، وأنا سعيد بتواجدي بين أسوار ناد كبير كالنصر".

وحول التنافس على خانة الظهير الأيسر، زاد بقوله: "التنافس على المركز شيء إيجابي، والأجدر هو من سيمثل النصر في الخانة".

وعن طموحه مع أصفر العاصمة، واصل حديثه: "أريد تحقيق البطولات مع النصر، وأتمنى أن أمثل الأخضر في مونديال روسيا عن طريق بوابة النصر".

كلمات دالّة

#النصر, #القادسية, #عبدالرحمن العبيد

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