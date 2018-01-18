الهلال عبر بيان: فريقنا في المركز 29 عالمياً

أعلنت إدارة الهلال يوم الخميس، عن تلقيها خطابا من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم، يفيد بحصول النادي على المركز 29 على مستوى العالم والأول على مستوى القارة الآسيوية عام 2017 برصيد 186.5 نقطة.

وجاء في بيان الهلال: تلقى مجلس إدارة النادي قبل قليل خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم يفيد بحصول الهلال على المركز 29 على مستوى العالم، والأول على مستوى آسيا في عام 2017 برصيد 186.5 نقطة.

وأكمل البيان: وكان الهلال حقق في عام 2017، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.