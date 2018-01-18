الأخضر يحتل المرتبة 65 في تصنيف فيفا

كشف التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن هبوط الأخضر السعودي مركزين بعد أن كان في المركز 63 وأصبح في المركز 65، كما احتل المركز السادس آسيوياً.

وتقدم المنتخب المصري مركزا واحدا مقارنة بالشهر الماضي، حيث احتل المركز 30 على مستوى العالم والثالث إفريقيا، وعلى صعيد متصل، نزل المنتخب الأوروغوياني، الذي سيواجه المنتخبين السعودي والمصري في المجموعة الأولى خلال كأس العالم المقبل، مركزا واحدا ليصبح في المرتبة الـ22 عالمياً، كما ارتقى المنتخب الروسي مركزين ليحتل المرتبة 62.

وفي المجموعة الثانية والتي سيواجه منها الأول والثاني من المجموعة الأولى، أحد منتخباتها فقد حافظ فيها المنتخب البرتغالي على مركزه الثالث عالمياً دون أي تغير، كما هو حال المنتخب الإسباني الذي حافظ على مرتبته السادسة بين منتخبات العالم، فيما صعد المنتخب المغربي للمركز الـ39 على مستوى العالم أعلى بمركز واحد عن تصنيف شهر ديسمبر، ليأتي خلف المنتخب الإيراني الذي هبط مركزين واحتل إلى المركز 34 عالمياً.

وتراجع المنتخب الإماراتي 5 مراكز في تصنيف "فيفا"، ليصبح في المركز 78 عالميا، فيما استطاعت المنتخبات بين المرتكز 1 - 14، في الحفاظ على مراكزها بصدارة بطلة كأس العالم 2014، ألمانيا.

وكانت المفاجأة في تقدم المنتخبين الفلسطيني 5 مراكز، والسوري مركزاً واحداً، ليحتلا المرتبتين 75 و76، كما تقدم المنتخب التونسي إلى صدارة قارة إفريقيا، بعد أن احتل المركز 23، يأتي من بعده السنغال "24"، ثم مصر "30"، والمغرب "39".