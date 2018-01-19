كأس الملك: حامل اللقب يبحث عن نفسه أمام القادسية

يستأنف الهلال مشواره في حملة الدفاع عن لقبه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في حين يستضيف جاره النصر نظيره النهضة "درجة أولى"، ويلعب الفيصلي أمام ضيفه النجوم "درجة أولى" في الدور ثمن النهائي لكأس الملك للأبطال.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر يبحث الهلال عن استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عن الفريق لأول مرة منذ موسمين حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على القادسية.

وفشل الهلال في تحقيق أي انتصار في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين حينما اكتفى بالتعادل أمام الفيصلي والاتفاق واتحاد جدة ليثبت موقعه في الصدارة بفارق نقطتين عن أهلي جدة.

ووصل الهلال إلى هذا الدور عقب فوزه الصعب على هجر "درجة أولى" بنتيجة 2-1.

وفي المقابل يسعى القادسية لاستغلال تراجع أداء الهلال وتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل حتى وان كانت المهمة صعبة.

ووصل القادسية إلى هذا الدور بعد فوزه على ضيفه جدة "درجة أولى" بنتيجة 3-2.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يتطلع النصر لمواصلة مشواره نحو الدور ربع النهائي حينما يستضيف النهضة "درجة أولى".

وواصل النصر مستوياته المتذبذبة هذا الموسم عقب خسارته أمام مضيفه الفيحاء 1-صفر في آخر مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين ليتراجع الى المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

ووصل النصر الى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه الزلفي "درجة ثالثة" بنتيجة 2-صفر.

وفي المقابل يبحث النهضة عن تقديم أداء مميز ومحاولة تسجيل إنجاز كبير بالوصول إلى الدور ربع النهائي وتحسين صورته التي ظهر بها في دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

ووصل النهضة إلى هذا الدور عقب فوزه على الرائد 1-صفر في دور 32.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة يأمل الفيصلي في مواصلة أدائه المميز وقطع بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي حينما يستضيف النجوم "درجة أولى".

وقدم الفيصلي أداءً مميزاً هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 29 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال.

ووصل الفيصلي إلى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه الوطني "درجة أولى" بنتيجة 3-2 في الدور 32.

وفي المقابل يسعى النجوم إلى تقديم أداء مميز عكس الذي ظهر به في دوري الدرجة الأولى لاسيما وأنه من الفرق المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية حيث يحتل المركز 14 برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة عن نادي جدة متذيل الترتيب.

ووصل النجوم إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه الوحدة 2-صفر في الدور 32.