مبولحي: الدوري السعودي بات أقوى من السابق

أكد الحارس الجزائري، رايس مبولحي، أن الأندية في الدوري السعودي باتت أفضل من قبل، مشيرا إلى أنه يشعر بالسعادة لتوقيعه مع الاتفاق.

وقال الحارس الجزائري لبرنامج "في المرمى": استمرت المفاوضات لفترة طويلة، ولكنني سعيد بأنني انضممت، وأنا جاهز لهذا التحدي الجديد، وأتطلع لملاقاة زملائي في الفريق.

وأضاف مبولحي: "لقد تابعت بعض مباريات الكرة السعودية، ولدي أصدقاء كثر لعبوا في الدوري السعودي، وباتت الأندية السعودية أكثر قوة بشكل أفضل من السابق".

واختتم الحارس الجزائري حول جاهزيته من عدمها: قبل عدة أشهر كانت آخر مشاركاتي، ولكن طرد المدرب في فريقي السابق وهو ما أثر علي، ولكنني كنت أعمل على لياقتي كثيرا في الآونة الأخيرة.

وأعلنت إدارة الاتفاق يوم الخميس على تويتر توقيعها مع الحارس الجزائري: إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع الحارس الجزائري رايس مبولحي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر.