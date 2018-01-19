"الفهد" يقصي الاتفاق من "الكأس" بهدف قاتل

قاد المهاجم فهد المولد فريقه اتحاد جدة الى التأهل الى الدور ربع النهائي بعدما سجل هدف الفوز في شباك الاتفاق بالوقت القاتل في المواجهة التي انتهت 2-1 واحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في الدور ثمن النهائي لكأس الملك.

وبدأت المباراة بهجوم اتحادي بحثاً عن هدفٍ مبكر كاد أن يتحقق حينما تلقى لاعبه عمّار النجار عرضية متقنة من زميله فهد المولد ليسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

ورد الاتفاق سريعاً وكاد لاعبه محمد الكويكبي ان يفتتح التسجيل حينما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وعمد الدقيقة 25 أهدر مهاجم الاتحاد فهد المولد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله المصري محمود عبدالمنعم "كهربا" ليسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالمدافع الكويتي فهد الهاجري لتعود للمولد الذي سددها خارج المرمى.

وواصل الاتحاد محاولاته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المصري كهربا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة الاتفاقية.

وعند الدقيقة 39 تمكن السلوفاكي فيليب كيش قائد الاتفاق بافتتاح التسجيل حينما حول عرضية زميله محمد الكويكبي المميزة برأسه في شباك الحارس فواز القرني.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد محاولاته بعدما فرض سيطرته المطلقة وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه المصري كهربا الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله التونسي أحمد العكايشي ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 61 تمكن التشيلي كارلوس فيلانويفا من تسجيل هدف التعادل للاتحاد بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة استقرت في شباك الحارس عبدالله الصالح.

وواصل الاتحاد هجومه وأهدر مهاجمه التونسي أحمد العكايشي هدفاً محققاً بعدما اخترق دفاع الاتفاق بمهجود فردي وواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 87 كاد الاتفاق أن يحسم اللقاء بعدما سنحت له فرصة خطيرة للاعبه نواف بوعامر الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمد الكويكبي ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع اضطر الاتفاق لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعدما تحصل حارسه عبدالله الصالح على بطاقة حمراء لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفي الوقت بدل الضائع وتحديداً عند الدقيقة 90+11 نجح مهاجم الاتحاد فهد المولد بتسجيل هدف الفوز لفريقه بعدما حول عرضية زميله التشيلي فيلانويفا بصدره في شباك الاتفاق.