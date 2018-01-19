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تأجيل مواجهة أهلي جدة والعروبة في كأس الملك

المصدر: العربية.نت
جانب من مواجهة سابقة بين الفريقين
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قررت لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي تأجيل مواجهة أهلي جدة أمام العروبة والمقررة يوم غد السبت ضمن مواجهات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، بسبب ظروف الطيران.

وكتب اتحاد القدم عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "لجنة المسابقات: تأجيل مباراة الأهلي والعروبة المقررة غدًا السبت ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب ظروف الطيران التي تأثرت بالأحوال الجوية، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقًا".

وتابع في تغريدة أخرى: "إقامة مباراة الأهلي والعروبة ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الأحد 21 يناير الساعة 6:45 بدلًا عن موعدها السابق غدًا السبت".

كلمات دالّة

#أهلي جدة, #العروبة, #الدوري السعودي للمحترفين

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