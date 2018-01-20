الحبسي: الحظ عاندنا.. والزوري: سنعوض جماهيرنا

أعرب علي الحبسي وعبدالله الزوري، لاعبا فريق الهلال، عن حزنهما للخروج من بطولة كأس الملك بعد الخسارة أمام القادسية.

وقال الحبسي، في تصريحات عقب المواجهة: "أهدرنا فرصا كثيرة للتسجيل، وكان بإمكاننا إنهاء المباراة من الشوط الثاني لكن سوء الحظ حال دون ذلك".

وتابع: "القادسية لعب على الهجمات المرتدة وتمكن من خطف هدف الفوز، وهو ما ينقصنا وعانينا منه في المباريات الأخيرة".

وأضاف: "من حق جماهير الهلال أن تعتب علينا وسنصالحهم في الفترة المقبلة".

وفي الصدد ذاته، أشار زميله عبدالله الزوري إلى أن الفريق يعاني من ضغوط كبيرة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن التعويض سيكون في الدوري السعودي.

وأفاد الزوري بأن الخسارة الآسيوية لاتزال عالقة في أذهان اللاعبين، مشدداً على عدم رضا اللاعبين على المستوى الذي ظهروا به مؤخراً في آخر 4 مواجهات.